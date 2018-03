Menschen, 2. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

Gertrude Kreidl, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Renate Taferner aus St. Michael, langjährige Bedienstete im Pensionistenwohnheim St. Michael, feiert heute, Freitag, ihren 60. Geburtstag.

Ulrike Sacher, Mitarbeiterin in der UK für Neurologie, Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute ihr 55. Lebensjahr.

Die SN gratulieren ferner: Ida Bader (91), Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Martha Eder (91), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Franziska Wallner (91), Salzburg; Gerti Gstöttner (76), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Josef Mosshammer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See, feierte am Mittwoch seinen 84. Geburtstag.











(SN)