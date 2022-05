Menschen, 2. Mai

Geburten, Geburstag und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstag

Hofrat Alois Huber feiert heute seinen 90. Geburtstag in Bad Vigaun. Der gebürtige Innviertler übersiedelte 1946 nach Salzburg, wo er die Salzburger Lehrerbildungsanstalt besuchte. Er unterrichtete an der Volksschule Mauterndorf und von 1952 bis 1984 an der Volks- und Hauptschule für gehörlose und schwerhörige Kinder, wo er von 1973 bis 1984 auch Schulleiter war. 1985 wurde er Salzburger Sonderschulinspektor und blieb dies bis zur Pensionierung 1993.