Menschen, 2. November 2021

Geburtstage

Gerlinde Mazuran, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute, Dienstag, ihren 90. Geburtstag.

Manfred Schmeißer, ebenfalls Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Gisela Steurer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Liselotte Weinberger feiert heute im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, ihren 80. Geburtstag.

Wolfgang Kuhn, wohnhaft in Zell am See, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

SPENDEN

Obfrau Heide Janik von der Salzburger Kinderkrebshilfe konnte sich vor Kurzem über zwei Spenden freuen. Anna Hudler vom Gästehaus Hudler in Neumarkt am Wallersee veranstaltete Anfang Oktober eine Bilderausstellung samt Basar mit großem Erfolg. 3030 Euro kamen für die Hilfsorganisation zustande.

Eine Spende von 300 Euro erhielt die Kinderkrebshilfe von einer Bühnen-Kochshow im Aldiana Club Hochkönig in Mühlbach. Die deutsche Musicaldarstellerin Janina Niehaus und der Kölner Fernsehkoch Kolja Kleeberg begeisterten die Gäste mit musikalischem und kulinarischem Genuss. Grafiker und Illustrator Arnd Hawlina zeichnete eine Karikatur zur Veranstaltung, die zum Abschluss versteigert wurde.

Auszeichnung

Beim heurigen L'Art de Vivre-Service-Wettbewerb "Preis für große Gastlichkeit 2021" holte Kanjanaporn Thongkhao vom Hotel Schloss Fuschl den dritten Preis. Im Bild (SN/Christian Kielmann): Kanjanaporn Thongkhao, Siegerin Anne Maria Gerhardt (Hotel Bareiss/Baiersbronn) und der Zweitplatzierte Tim Biebighäuser-Becker (Hotel Deimann/ Schmallenberg).