Menschen, 2. September 2022

Franziska Krestan, gelernte Schneiderin, feiert heute in Salzburg ihren 100. Geburtstag. Mit Schneiderarbeiten bei der Firma Adlmüller und einem Zuverdienst in der Gastronomie - unter anderem im Hotel Pitter - finanzierte sie sich ihre Eigentumswohnung, in der sie nach wie vor lebt. Seit Jahrzenten besucht sie schon das Seniorenzentrum Lehen und ist Mitglied beim Pensionistenverband. "Wenn man nicht früher stirbt, wird man halt alt", sagte sie zu Stadträtin Anja Hagenauer (links), die sich mit Blumen und Geschenkkorb einstellte.