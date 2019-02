Menschen, 2. und 3. Februar

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Sponsion, Bestellung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Ihren 97. Geburtstag feiert heute Romana Hemala aus der Stadt Salzburg.

Peter Herbst, Ehrenbürger der Gemeinde Schleedorf und Ehrenobmann des Seniorenbunds, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Johann Steiner (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Maria Joachimbauer (87), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

SONNTAG

Johannes Wasmeyer, 19 Jahre lang Geschäftsführer des Bahnhofsrestaurants in Salzburg und Träger des Stadtsiegels in Silber, feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag.

Erich Sziváry, Maler, Zeichner, Schriftsteller, Bausachverständiger und Denkmalpfleger, feiert am Sonntag in Salzburg seinen 88. Geburtstag. Als Autodidakt hat Sziváry ein umfangreiches malerisches Lebenswerk geschaffen. Nach seiner Pensionierung war er Denkmalpfleger des Stifts St. Peter und Vizepräsident des Stadtvereins.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Hermann Hitzl (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Hilda Walkner aus Gaißau, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Krispl, feierte vor Kurzem ihren 90. Geburtstag.

Jubiläum

Die Altbauersleute vom Vorderreitgut in Gaißau, Herbert und Gertraud Höllbacher, feierten vor wenigen Tagen bei bester Gesundheit das Fest der goldenen Hochzeit.

Sponsion

Johann Brauneis BA aus Salzburg/Oberalm feierte kürzlich den Abschluss des Studiengangs Innovationsentwicklung im Social-Profit-Sektor an der FH Salzburg und schloss diesen mit dem akademischen Grad Master of Arts in Social Sciences ab.

Bestellung

DI Markus Moser wurde von der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus mit Wirkung vom 14. 1. 2019 zum Leiter der Gebietsbauleitung Lungau des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung bestellt.



Quelle: SN