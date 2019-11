Menschen, 2. und 3. November 2019

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Ehejubiläum

Geburtstage

Charlotte Graninger feierte am Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin ist ausgebildete Modezeichnerin und Designerin und Mutter von fünf Kindern.

SAMSTAG Gertrud Gusenbauer aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 85. Geburtstag.

Johanna Breitfuß aus Hüttau feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Richard Ramsauer, Pensionist der Salzburger Sparkasse, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Weiters feiern heute, Samstag, ihren Geburtstag: Maria Frischling (97) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Gerlinde Mazuran (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Katharina Obermaier aus Obertrum (88), Marianne Seiser (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Ingrid Berger (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Liselotte Weinberger (78) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Edeltraud Sator (71), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof.

SONNTAG

Paul Stocker Senior Bauer vom Pröllhof in Oberalm feiert morgen, Sonntag, seinen 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten " gratulieren zum Geburtstag am Sonntag: Elisabeth Fischer (98) im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum; Elisabeth Berer (82), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Maria Schwarz (73), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Dr. Ernst Wenger (66), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg.

Jubiläum

Ihre diamantene Hochzeit feierten Emma und Adolf Neuhauser (Bild: SN/Notburga Löcker) in Tamsweg



Quelle: SN