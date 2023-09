Menschen, 2. und 3. September 2023

Geburten, Geburtstage, Habilitation und Todesfälle

Geburtstage

Prof. Dr. Heinrich Till feierte vor Kurzem in Mauterndorf seinen 90. Geburtstag.

SAMSTAG

Lois Eisl, Säcklermeister und ehemaliger Landesinnungsmeister der Lederhosenmacher und Kürschner aus Salzburg, feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

Alois Ronacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

SONNTAG

Seinen 85. Geburtstag feiert am Sonntag in Bad Vigaun Rupert Stelzinger. Der ehemalige Mitarbeiter der Stadtgemeinde Hallein und langjährige Gemeindevertreter in Bad Vigaun engagiert sich in der Kameradschaft und im Pensionistenverband. Er ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun.

Habilitation

Dr. Sabine Veits-Falk, Leiterin des Hauses der Stadtgeschichte, hat ihre Habilitation für das wissenschaftliche Fach "Österreichische Geschichte" erfolgreich abgeschlossen. Sie erhält als erste Mitarbeiterin der Stadt Salzburg die Lehrbefugnis als Privatdozentin.