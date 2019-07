Menschen, 20./21. Juli

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Vorstand und Todesfälle

Geburtstage

Ihren 80. Geburtstag feierte kürzlich Senta Pirker, Volksschullehrerin i. R. und langjähriges Mitglied des Kirchenchors, in St. Michael.

SAMSTAG

Rudolf Fink feiert heute in Himmelreich seinen 80. Geburtstag.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Rosa Auer (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg; Hans Brandner (81), Salzburg-Lehen.

SONNTAG

In Salzburg bzw. Neumarkt am Wallersee feiert am Sonntag Margret Lanik ihren 80. Geburtstag.

Katharina Schönleitner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Die SN gratulieren ferner: Anna Rosenhammer (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Josef Eder (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

Jubiläum

Hedwig und Josef Oberascher aus Straßwalchen feiern heute, Samstag, das Jubiläum der eisernen Hochzeit (65 Jahre verheiratet).

Vorstand

Präsidentenwechsel im Lions Club Gastein: Dipl.-Ing. Hannes Krimpelstätter folgt Christian Hartl als 56. Präsident des Clubs nach. Im Rahmen der Übergabe wurde der scheidende Präsident Christian Hartl mit dem "Melvin Jones Fellow, einer Auszeichnung für besondere Verdienste, bedacht.



Quelle: SN