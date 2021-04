Menschen, 20. April 2021

Geburten, Todesfälle und Geburtstage

Geburtstage

Fritz Jarau aus Salzburg- Liefering, Leiter des Salzburger Standesamts i. R., feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Rosi Santner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Emilie Jandrisovits (98), wohnhaft in der Seniorenpension am Schlossberg; Hildegard Fritz (91), wohnhaft im Herz-Jesu-Heim in Salzburg; Gertraud Kurzweil (77), wohnhaft im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Walburga Eder (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Margarete Lin (64), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.