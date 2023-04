Menschen, 20. April 2023

Geburten, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Jubiläum

Josef und Romana Kritzinger aus Neumarkt am Wallersee feiern heute ihre diamantene Hochzeit.

Spende

Ende März war es erneut so weit: 16 Mitarbeiter/-innen des Salzburger Technologieunternehmens hotelkit besuchten die Sonneninsel Seekirchen. Sie halfen mit, den Garten und die Fenster wieder auf Vordermann zu bringen. Zudem übergaben sie eine Spende in Höhe von 2000 Euro an das Nachsorgezentrum für von Krebs oder einer anderen chronischen Krankheit betroffene Kinder.