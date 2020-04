Menschen, 20. April

Geburten: www.sn.at/baby

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Emilie Jandrisovits (97), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Gertraud Kurzweil (76) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

Maria Hörl, Senior-Seniorchefin vom Metzgerwirt in Zell am See, feiert heute, Montag, ihren 99. Geburtstag.

Gerta Amerhauser, Seniorchefin der Firma Bremsen Eder, feiert heute, Montag, ihren 80. Geburtstag. Amerhauser hatte im Alter von 17 Jahren das Unternehmen nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1957 übernommen. In den 60er- und 70er Jahren vergrößerte und modernisierte sie schrittweise den Betrieb. 2015 wurde Amerhauser beim Salzburger Wirtschaftspreis für ihr Lebenswerk geehrt. Gerta Amerhauser ist Trägerin des Bürgerbriefs und des Rings der Stadt Salzburg.

Walburga Eder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.



