Menschen, 20. Dezember

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Stefanie Bamminger feierte vor wenigen Tagen in ihrem Zuhause in der Stadt Salzburg ihren 100. Geburtstag. Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer überbrachte der rüstigen Jubilarin Glückwünsche der Stadt.

Erna Lindenbauer, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Jakobushaus, Obertrum, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Walter Zehetner aus Abtenau, Träger des Wappenringes für seine Verdienste um die Gemeinde Abtenau und viele Jahre erfolgreich in der Gastronomie tätig, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Ferner: Frieda Kurzreiter (79), Ebenau; Anna Eder (77), Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

Jubiläum

Ernestine und Wilhelm Siegl, Salzburg, feiern heute ihre diamantene Hochzeit.

Quelle: SN