Menschen, 20. Februar 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Johann "Hans" Höllbacher, Mitglied des Seniorenbundes St. Koloman, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Pauline Frauenlob aus Seekirchen feierte am 19. Februar ihren 80. Geburtstag.

Johann Beitschek, seit 51 Jahren aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Spende

Silvester-Tombola für krebskranke Kinder. Bei der großen Benefiz-Silvester-Tombola des "Familotel amiamo" in Zell am See konnten durch den Losverkauf 2300 Euro gesammelt werden. Die Familie Hörl, Inhaber des Hotels, verdoppelte diese Summe, sodass 4600 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe übergeben werden konnten.