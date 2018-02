Menschen, 20. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Inge Gassner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Rosemarie Brühwasser, Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg, vollendet heute ihr 60. Lebensjahr.

Mag. Albert Salzmann, Mitglied im Gewerkschaftlichen Betriebsausschuss beim Bundesfinanzgericht (BFG) und Sprecher des BFG in der Österreichischen Richtervereinigung, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Maria Kaplan (97), Alfred Laufenthaler (74), beide Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Rosemarie Pichler (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Ferdinand Wiedlroither (64), Hof bei Salzburg.













(SN)