Menschen, 20. Jänner 2023

Sponsionen

An der Universität Salzburg

spondierten vor Kurzem zum/zur:

Diplomstudium:

Mag. iur.: Marissa Chlestil (Flachau), Alina Gamper (Hallein), Lena Kristina Brandenburger (Linz), Constanze Kober, Julia Maria Mayr, Martin Schatzl (alle Salzburg), Laura Victoria Molzbichler (Spittal an der Drau), Verena Pichler (St. Johann im Pongau), Daniel Beranek (St. Peter in der Au), Stefanie Patleych (St. Veit im Pongau), Johannes Paul Födermayr (Utzenaich).

Spende

Das Shopping-Center Forum 1 am Salzburger Hauptbahnhof spendet 1000 Euro in Zehner-Gutscheinen und Sachspenden an das benachbarte "Haus Elisabeth" der Caritas Salzburg. Die Spendensumme stammt zum Großteil aus der Weihnachtsspendenaktion im Center. Das Ergebnis wurde vom Center-Management aufgerundet. Auch diesmal sei es gelungen, Shoppartner Hervis mit Sachspenden mit an Bord zu holen, heißt es. Die Spende wurde von Hervis-Filialleiter Werner Troppauer und Center-Manager Kurt Müller an Melanie Fritzer vom Haus Elisabeth und Direktor Johannes Dines von der Caritas übergeben.