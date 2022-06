Menschen, 20. Juni 2022

Geburten, Geburtstage, Todesfälle und Wahl zum Ortsfeuerwehrkommandanten

Geburtstage

Gisela Gillich, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

GR Dr. Winfried Weihrauch, Pfarrer in Bruck an der Glocknerstraße und Kirchenrektor der Filialkirche St. Anton, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

OFK-Wahl

Anfang Juni wurde Philipp Holzer zum neuen Ortsfeuerwehrkommandanten von Stuhlfelden gewählt und folgt auf Alois Steger; Michael Altenberger wird der Nachfolger von Herwig Wallner als Stellvertreter.