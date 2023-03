Menschen, 20. März 2023

Geburten, Geburtstage, Ernennung und Todesfälle

Geburtstage

Franz Ofner aus Stuhlfelden feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Franz Lohninger, Schnitzermeister aus Neumarkt, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Ingrid Hörfarter aus Stuhlfelden feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Justin Zanner, Mitglied des Seniorenbundes St. Koloman, feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag.

Univ. Prof. Dr. Josef Außermair feiert heute seinen 75. Geburtstag. Er war von 1997 bis 2013 Professor für Ökumenische Theologie an der Universität Salzburg, sowie Gastprofessor an der Universität Tartu und Universität von Portland und an der Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz.

Franz Wendtner aus Neumarkt feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Marianne Huber, Mitglied des Seniorenbundes Munderfing, feierte kürzlich ihren 75. Geburtstag.

Ernennung

Kürzlich wurde in einem feierlichen Festakt im Bundeskanzleramt in Wien Alexandra Reich-Dertnig, geschäftsführende Gesellschafterin der Bestattung Reich in Hallein, von Bundesministerin Karoline Edtstadler zur Kommerzialrätin ernannt.