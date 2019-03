Menschen, 20. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Elisabeth Enhuber (81), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Helene Crepaz (69), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

HR Ing. Josef Stöger feiert heute in Oberalm seinen 95. Geburtstag. Der gebürtige Innviertler ist ausgebildeter Lehrer und hat das Salzburger Bildungswerk durch Jahrzehnte als Bezirksleiter und Referent sowie von 1979-1989 als Direktor entscheidend mitgeprägt. Untrennbar mit ihm verbunden ist die Einführung der "Bildungswoche" im Jahr 1961.

Marianne Schwaighofer, Mitglied des PV, Ortsgruppe Grödig, wird heute 90 Jahre alt.

Dir. Waltraud Stranner, Hortleiterin i. R., feiert heute, Mittwoch, in Bergheim ihren 85. Geburtstag.

In Salzburg feiert heute Elfriede Strasser ihren 80. Geburtstag.



Quelle: SN