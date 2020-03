Menschen, 20. März

Geburten, Geburtstage, Spende, Wahl und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Friederike Mühlberger aus Salzburg feiert heute, Freitag, ihren 90. Geburtstag.

Helene Crepaz, Betreuerin vieler Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Gerhard Sulzer, seit 2010 Landesinnungsmeister der Berufsfotografen und stellvertretender Bundesinnungsmeister, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Sulzer machte sich 1977 selbstständig. Sein Fotografenbetrieb zählt derzeit 50 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Österreich und im Ausland. Sulzer hat wesentlich dazu beigetragen, dass 2011 wieder eine Meisterklasse für Fotografie in Salzburg ins Leben gerufen wurde.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Marianne Schwaighofer (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Dir. Waltraud Stranner (86), Hortleiterin i. R., Bergheim; Elisabeth Enhuber (82) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

Spende

Der Salzburger Blumenhändler Joseph Schmeikal und sein Team haben kürzlich bei der Versteigerung eines handgemachten Pflanzengefäßes 450 Euro erzielt. Siegfried Fink von der Antheringer Firma Sonnenmoor hat das Präsent für die Salzburger Kinderkrebshilfe ersteigert. Schmeikal hat einen Teil des Erlöses noch "draufgelegt", um eine runde Spendensumme zu erzielen.

Wahl

Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen wählte vor Kurzem die Kommandanten ihrer Löschzüge. BI Andreas Strasser - seit zehn Jahren an der Spitze des Löschzugs der Hauptwache - wurde wiederum zum Zugskommandanten gewählt. Als Löschzugskommandant in Wirthenstätten wurde der bisherige Kommandant OBM Felix Wallner wiedergewählt.

Bei der Wahl in Schöngumprechting wurde ebenfalls der bisherige Kommandant OBM Markus Standl wieder ernannt.



Quelle: SN