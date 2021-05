Menschen, 20. Mai 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Seinen 95. Geburtstag feiert heute der ehemalige Leiter der Landschaftlichen Forstverwaltung Zell am See, Hofrat i. R. Dipl.-Ing. Nikolaus Hinterstoisser. Hinterstoisser war zunächst bei der Waldstandsaufnahme, dann bei der Saalforsteregulierung und ab 1959 als Forstmeister im Salzburger Landesdienst tätig. Neben der forstlichen Betreuung von Waldgemeinschaften im Pinzgau und in St. Veit war er u. a. langjähriger Vorsitzender der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Hochlagenaufforstung und in verschiedenen jagdlichen Funktionen tätig. 1968 wirkte er aktiv an der Gründung der Salzburger Berg- und Naturwacht, deren langjähriger Bezirksleiter für den Pinzgau er war, mit. Er ist Gründungs- und Ehrenobmann der Historischen Schützenkompanie Zell am See und des Jagdvereins Seejagd.

Josef Eder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Gruber (91), Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Antonius, Hallwang.