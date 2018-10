Menschen, 20. Oktober 2018

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Ehrung und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

GEBURTSTAGE



SAMSTAG

Maria Etzer, Bewohnerin im Seniorenwohnheim Bruck a. der Glocknerstraße feiert heute, Samstag im Kreise ihrer Familie ihren 95. Geburtstag.

Elisabeth Egger, Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.



SONNTAG

Johanna Kriechhammer feiert am Sonntag ihren 95. Geburtstag; Maria Mooshammer (95), beide Damen Bewohnerinnnen im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Am Sonntag feiert Josef Huber aus Irrsdorf bei Straßwalchen seinen 90. Geburtstag. Der Huber Sepp ist seit Jahrzehnten Obmann des Brieftaubensportvereines "Burgfriedbote 503" , wo er noch heute aktiv an den Wettflügen teil nimmt; Hermine Pichler, Bewohnerin im Herz-Jesu-Heim in Salzburg vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr; Elli Pichler (87), Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch; Josef Rosenlechner (69), Mitglied des Pensionistenverbandes OG Hof.

SPONSION

Antonia Schmitzer aus Elsbethen feiert heute, Samstag, in Innsbruck ihren Bachelor of Arts.



JUBILÄUM

Anni und Ludwig Landrichtinger aus Seekirchen feiern am Sonntag das Fest der diamantenen Hochzeit (60 Jahre).



EHRUNG

Bürgermeister Harald Preuner hat gestern, Freitag, dem em. Hofrat Univ.-Prof. Mag. Dr. Günther G. Bauer, den "Ring der Stadt Salzburg" verliehen. Anlass der Ehrung ist dessen 90. Geburtstag, den Bauer am 12. Oktober gefeiert hat.



Quelle: SN