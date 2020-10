Menschen, 20. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Andreas Berger, Amtsdirektor beim Finanzamt Salzburg-Land, vollendet heute in Wals-Gois sein 60. Lebensjahr. Der Jubilar ist ein langjähriger Funktionär der Schnalzergruppe Gois, der Kameradschaft Wals und des RC Liefering.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Danica Lovakovic (79), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Elisabeth Egger (63), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, OG Riedenburg; Josefine Thaler (62), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläen

Tag der Ehejubiläen in Bad Vigaun: Sechs Ehepaare aus Bad Vigaun feierten beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche ihre Ehejubiläen. Pater Amar Yenabothula, der Aushilfspriester aus Indien, hob in seiner Ansprache hervor, eine Ehe brauche immer wieder ein Ja zueinander und wachse gerade auch mit Schwierigkeiten. Franz und Burgi Brunnauer (50 Jahre), hinter ihnen P. Amar, Josef und Gertraud Oberascher (25 Jahre), Diakon Kurt Fastner, Hermann und Anna Rettenbacher (50 Jahre, hinter ihnen Rosemarie und Thomas Lehenauer, 25 Jahre), Hedwig und Koloman Walkner (40 Jahre) sowie Günter und Friederike Bauer (40 Jahre).



