Menschen, 20. Oktober 2021

Geburten, Sponsion, Ehrung, Neuwahl und Todesfälle

Sponsion

Florian Kröll aus Lessach im Lungau feierte am 1. Oktober 2021 seine Sponsion zum Master of Arts an der Karl-Franzens-Universität Graz.

Ehrung

Die Gemeinde Anthering hat Christoph Canaval, den Gründer der Liste für sparsame Verwaltung, ausgezeichnet. Bürgermeister Johann Mühlbacher überreichte Canaval in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung den Ehrenring der Gemeinde samt Urkunde. Canaval war fast 22 Jahre für die Grüne Liste für sparsame Verwaltung in der Gemeindevertretung tätig - davon zehn Jahre als Gemeinderat.

Neuwahl

Der Naturschutzbund hielt seine Jahreshauptversammlung ab, die im Frühjahr coronabedingt verschoben worden war. Vorsitzender Dr. Winfrid Herbst und Geschäftsführer Dr. Hannes Augustin wurden wie die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Gernot Bergthaler und Mag.a Karin Widerin einstimmig wiedergewählt. Dr.in Anna Flotzinger wurde als neue Kassierin und Mag. Bernhard Sams zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Rechnungsprüfer fungieren Hans Machart und Gertraud Schober. Dem Vorstand stehen rund 30 Fachleute zur Seite.