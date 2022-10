Menschen, 20. Oktober 2022

Geburten, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Jubiläum

Stefanie und Hans Esterbauer aus Seekirchen feiern heute, Donnerstag, ihre diamantene Hochzeit.

Spende

VinziDach - Housing First Salzburg, eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Salzburg, erweitert mit VinziKultur die sozialarbeiterische Tätigkeit um Kunst und Kultur. In Kooperation mit der Academy Bar Salzburg veranstaltete die Einrichtung am vergangenen Samstag ihr erstes Benefizkonzert. Das Singer-Songwriter-Duo "Dos and Dust", David Era & die Band "The Pace" stellten sich in den Dienst der guten Sache. Über 150 Besucherinnen und Besucher spendeten insgesamt fast 500 Euro für die Arbeit von VinziDach - Housing First Salzburg.