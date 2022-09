Menschen, 20. September 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Matthias Straßgschwandtner, Mitglied des Seniorenbunds Oberalm, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Meinhard Mitterer, Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, vollendet heute, Dienstag, sein 80. Lebensjahr.

Richard Ogris, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Ehrung

Beim Herbstfest der Salzburger Pfadfinderinnen wurden zwei verdiente Pfadfinderinnen mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen ausgezeichnet:

Daniela Pickl für ihre langjährige Tätigkeit in der Pfadfindergruppe Morzg sowie als Vizepräsidentin der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen und Gerlinde Hochmair für ihre fast 40 Jahre lange Tätigkeit in der Pfadfindergruppe Zell am See, die meiste Zeit davon als Gruppenleiterin.