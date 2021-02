Menschen, 20. und 21. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hermine Lener, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Weiters feiern am Samstag ihren Geburtstag: Inge Gassner (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Ferdinand Wiedlroither (67), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag: Ilsa Zalto (82), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Marianne Prugger (64), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.