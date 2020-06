Menschen, 20. und 21. Juni 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hofrat Dr. Johann Rausch feiert heute, Samstag, in Salzburg Morzg seinen 75. Geburtstag.

Adelheid Hobecker (98), Bewohnerin in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen;

Die SN gratulieren weiters:

Gisela Gillich (88), Franz Reinisch (72), Gisela Bräuer (66), Annemarie Puchler (65), alle Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Gertraud Ritter aus Salzburg

feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Tischlermeister Anton Holztrattner feiert am Sonntag seinen

60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Annegret Adorjan (83), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See;

Gertrud Bogensberger (77), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Riedenburg Stadt Salzburg;

Monika Diethard (62), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.

Quelle: SN