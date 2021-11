Menschen, 20. und 21. November 2021

Geburten, Geburtstag, Spenden und Todesfälle

Geburtstag

SONNTAG

Erika Schmidhammer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert am Sonntag die Vollendung ihres 92. Lebensjahrs.

Spenden

"Wir fühlen uns mit den Aufgaben und Zielen der Salzburger Kinderkrebshilfe seit vielen Jahren eng verbunden", sagt Inge Brown von der Tischlerei und Möbelwerkstatt Sepp Enzinger GmbH in Hof bei Salzburg. 800 Euro Weihnachtsspende kommen heuer der Hilfsorganisation zugute.

Trinkgeld-Rekord in Höhe von 5500 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe: Zu Lockdown-Zeiten versorgte der Salzburger Grill Imbiss in der Wiener-Philharmoniker-Gasse in Salzburg neben seinen Stammgästen auch die "orientierungslosen" Gäste der geschlossenen Gastronomie. "Dadurch konnten wir mit vollem Engagement einen neuen Rekord aufstellen mit unserem Trinkgeld, das traditionell an die Salzburger Kinderkrebshilfe und die Schmetterlingskinder gespendet wird", sagte Imbissstand-Besitzer Raymond Mair. Seit 2012 sammelt Mair für den guten Zweck - mit Unterstützung seines Mitarbeiters Christian Schwarzenbrunner, der komplett auf sein Trinkgeld verzichtet. "Vom Salzburger Grill Imbiss wurden seit 2012 mehr als 22.000 Euro an uns gespendet", freut sich Obfrau Heide Janik von der Salzburger Kinderkrebshilfe.