Menschen, 21./22. Dezember

Geburtstage

SAMSTAG

Georg Gerl, ehemaliger Hotelier und Ehrenkapellmeister, vollendet heute in Wals sein 85. Lebensjahr.

Theresia Friedl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute ihren 75. Geburtstag.

Christine Mosshammer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Br. Klaus Hüls Sam. FLUHM, Dekanatsjugendseelsorger für Reith i. A., wird heute 65. Jahre alt.

Weiters feiert heute, Samstag, Geburtstag: Gerda Schrattenecker (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.



SONNTAG

Hofrat Dr. Johann Sommerauer, Salzburg, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Emma Seiler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Marianne Bauer (92), Bad Vigaun, ehem. Gastwirtin zur Tauglmaut; Martin Leitner (92), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Rosa Herzog (91), ehem. Mietwagenunternehmerin in Eugendorf; Franz Seidl (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Ehrung

Das Hilfswerk Salzburg, Regionalausschuss Zell am See, ehrte am Mittwoch Rosanna Foidl für 30 Jahre Tätigkeit bei "Essen auf Rädern" in Piesendorf. Im Bild von links: Rupert Höller, Resi Steiner, Rosanna Foidl und Lisi Egger.



Quelle: SN