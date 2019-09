Menschen, 21./22. September

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle

Geburtstage

Franz Hofer aus Anthering vollendete gestern, Freitag, sein 90. Lebensjahr.

SAMSTAG

Ilse Kriechbaum, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Andreas Neureiter, Mitglied des St. Kolomaner Seniorenbunds und ehemaliger Mitarbeiter der Fa. Scheicher in Adnet, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Matthäus Buchner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute, Samstag, seinen 65. Geburtstag.

Hannes Stabauer, Bergheim, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

Ferner haben am Samstag Geburtstag: Ing. Wilhelm Brückner (94), Pensionist der Tauernkraftwerke, Salzburg; Theresia Lindner (89) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

SONNTAG

Ernestina Reischmann feiert am Sonntag in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, ihren 90. Geburtstag.

Susanne Salzmann, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Johann Kurz (82), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Sponsionen

Niklas Knapp, Krimml, hat erfolgreich den Bachelor of Arts, Immobilienwirtschaft & Facility Management, an der FH Kufstein abgelegt.

Linda Fitzka aus Salzburg hat an der Universität Graz zum Master of Science graduiert.



