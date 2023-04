Menschen, 21. April 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Konferenz, Spende, Sponsionen und Promotionen

Geburtstage

Emilie "Lußle" Johanna Jandrisovits, geborene Gerstenberger, feierte gestern ihren 100. Geburtstag in der Seniorenpension am Schlossberg.

Liselotte Schmeisser, Mitglied des Pensionistenverbands Hof, vollendet heute ihr 85. Lebensjahr.

Dechant Dr. Markus Danner, Pfarrer in Hallein und Oberalm, feiert heute, Freitag, seinen 60. Geburtstag.

Elfriede Siller, Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Konferenz

Vor Kurzem fand in St. Wolfgang die "Wolfgang-Konferenz" statt. Anlass war das Jubiläumsjahr 2024: Der heilige Wolfgang, Bischof von Regensburg, wurde vor 1100 Jahren geboren. Zur Vorbereitung des "Wolfgang-Jahres 2024" trafen sich am Wolfgangsee Vertreter aus vielen Orten, in denen der Heilige zeit seines Lebens gewirkt hat. U. a. nahmen Mitglieder der Pfarrei St. Wolfgang im Ahrntal in Südtirol und Weihbischof Wolfgang Bischof aus dem Erzbistum München-Freising teil. Besonderes Augenmerk wurde bei der Konferenz auf die alten Pilgerwege gelegt, die zukünftig auf "Wolfgangs Spuren" zusammengefasst werden. Zum Abschluss der Konferenz feierte Weihbischof Wolfgang Bischof die Heilige Messe in der Kirche St. Wolfgang.



Spende

Im Rahmen des traditionellen Familien-Gottesdienstes der Lieferinger Prangerschützen in der Stadtpfarrkirche Liefering übergaben Obmann Alois Wallner und Kassier Walter Jäger von den Lieferinger Prangerschützen für den Verein Lieferinger für Lieferinger einen Scheck über 1500 Euro. Projektleiter Obmann Edward Rendl, Diakon Konrad Hofbauer und Lisa Huber nahmen

die Spende dankend entgegen.

Promotion

An der Universität Salzburg promovierten vor Kurzem zum/zur:

Dr. rer. nat.: Isabella Fessl (Hallein), Thimo Maria Kasper (Salzburg).

Sponsion

An der Universität Salzburg spondierten vor Kurzem zum/zur:

Bachelor:

BA: Viktoria Mestnik (Freistadt), Anna Waldl (Laakirchen), Ece Deveci-Özkan, Elin Kume Güler, Benita Hasanbasic, Elena-Christin Riegler (alle Salzburg), Viktoria Jank (Schärding),

Isabel Videva (Sofia, BG)

BEd: Richard Leitgeb (Straßburg)

BSc: Viktoria Bell, Ganna Shulika (Salzburg)

LLB.oec.: Julia Krautgartner (Ried im Innkreis), Julia Spießl (Pösing, DE)