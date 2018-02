Menschen, 21. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Anna Hasenöhrl aus Wals-Siezenheim, Altbäuerin vom Fraidlgut in Loig und Fahnenpatin der Kameradschaft Siezenheim, feiert heute, Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

OSR Johann Egger aus Lamprechtshausen, VS-Direktor a. D. sowie langjähriger Kapellmeister der TMK Michaelbeuern, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Elisabeth Holzer, Bewohnerin des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden, vollendet heute ihr 65. Lebensjahr.

Weiters feiern heute Geburtstag: Ilsa Zalto (79), Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg;

Marianne Prugger (61), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Seinen 90. Geburtstag feierte kürzlich Johann Trausnitz im Pensionistenwohnheim St. Michael.



(SN)