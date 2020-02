Menschen, 21. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Aloisia Laufenstein, wohnhaft im Seniorenwohnhaus Hellbrunn, ehem. Mitarbeiterin des "Salzburger Volksblattes", feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Walburga Friedl, Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, vollendet heute, Freitag, ihr 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ilsa Zalto (81), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Marianne Prugger (63), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



