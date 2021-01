Menschen, 21. Jänner 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Richard Machacek feiert heute, Donnerstag, in Bergheim seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war in der ehemaligen Sozialversicherungsanstalt der Bauern in leitender Position in Personal- und Verwaltungsangelegenheiten tätig.

Seinen 60. Geburtstag feiert heute in Schleedorf Johann Kriechhammer, langjähriger Kundendienstleiter der Firma Stangl Reinigungstechnik GmbH und Obmann des Pfarrgemeinderats Schleedorf.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Christine Schörghofer (81), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming.



Quelle: SN