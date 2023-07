Menschen, 21. Juli 2023

Menschen, Geburten, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstag

Marianne Höller, Altbäuerin vom Oberbach in St. Johann, feiert heute, Freitag, in alter Frische ihren 80. Geburtstag.

Marianne Wallmann, Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun, feiert heute in Vorderschindlau am Rengerberg ihren 65. Geburtstag.

Spende

Das Badhaus Leogang ist eine private, naturnahe Einrichtung, die Familien mit schwerstkranken oder beeinträchtigten Kindern hilft. Die Bewohner:innen und Betreuer:innen hatten am Mittwoch allen Grund zur Freude: Heuer unterstützt "Licht ins Dunkel" die Einrichtung mit den Einnahmen aus der alljährlichen gemeinsamen Spendeninitiative von ORF, SN, Raiffeisen, Progress, Albus und dem Holztechnikum Kuchl. In Summe wurden 55.141 Euro gesammelt. Das Geld wurde am Mittwoch von den Partnern an Badhaus-Initiatorin Anja Jung übergeben. "Mit den Spenden können wir einen barrierefreien Kinderspielplatz, ein behindertengerechtes Fahrzeug und Therapien finanzieren, was uns und unsere Kinder wirklich wahnsinnig freut! Wir danken allen Spenderinnen und Spendern von Herzen," sagt Jung.