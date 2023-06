Menschen, 21. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Matura, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Gertrud Bogensperger, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Eberhard Zanner, Ehrenvorsitzender des Pensionistenverbands Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Renate Höllbacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute, Mittwoch, ihren 75. Geburtstag.

Kam. Anton Karl Hohenauer, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Sponsion

Sabrina Fuchs aus Wals-Siezenheim hat vor Kurzem an der Universität Wien das Masterstudium Internationale Entwicklung mit dem Master of Arts abgeschlossen.

Matura

HLW Neumarkt:

5A, ausgezeichneter Erfolg: Leonie Mayerhofer, Maria Pöckl, David Roßner; guter Erfolg: Lydia Binder, Johanna Scheck, Sophia Schiestl.

5B, ausgezeichneter Erfolg: Sophie Burgstaller, Marlene Spatzenegger; guter Erfolg: Isabella Aigner, Victoria Spatzenegger, Julia Stöllinger, Lisa Windhager, Celina Zallinger.

5K, ausgezeichneter Erfolg: Sophie Binder, Viktoria Lehenbauer; guter Erfolg: Eva Loidl, Magdalena Streitfellner, Elena Vogelsang.

Spende

Sportliche Aktivität für einen guten Zweck bei strahlendem Sonnenschein: Jung und Alt nahmen Anfang Juni am "Hintersee-Lauf" teil, veranstaltet von den Betreibern der LagoBar am Hintersee. Die jungen Sportler/-innen absolvierten eine Strecke von 500 bzw. 1000 Metern, für die Erwachsenen fanden der zehn Kilometer lange Hauptlauf sowie der Staffellauf statt. Die Startgelder gingen an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Hauptsponsor Andreas Wimmer und Veranstalterin Jacqueline Gerlach konnten am Ende 3800 Euro an Dominik Steinbichler für die Kinderkrebshilfe überreichen.