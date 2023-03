Menschen, 21. März 2023

Geburten, Geburtstag, Spenden und Todesfälle

Geburtstag

Maria Högler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Spenden

Vor Kurzem starteten die Schülerinnen der 1K der HLW Neumarkt eine Spendenaktion für bedürftige Menschen aus der Türkei und Syrien. Die ganze Klasse hat mit großem Einsatz Kuchen, Muffins, Brote und vieles mehr vorbereitet und verkauft. Aufgrund von selbst gestalteten Flyern und Storys auf Instagram war der Andrang in den Pausen sehr groß. 1100 Euro nahmen die Schülerinnen ein, die sie an die Erdbebenhilfe der Caritas überwiesen.



Viel Applaus gab es beim 12. Benefizkonzert des Lions Club Wals-Siezenheim, das nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wieder über die Bühne ging - zugunsten von Menschen in Not und Special Olympics Österreich. In der ausverkauften Walserfeldhalle überzeugten die Militärmusik Salzburg unter Leitung von Johann Schernthanner, die Polizeimusik Salzburg unter Leitung von Christian Berchthaler, die Trachtenmusikkapelle Wals unter Leitung von Joachim Maislinger jun. sowie das Salzburger Vokalensemble Hohes C unter Leitung von Moritz Guttmann.