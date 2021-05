Menschen, 21. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren: Elisabeth Baier (82) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

Karl Koller aus Salzburg-Gneis feiert heute, Freitag, seinen 90. Geburtstag.

Erika Reitsamer aus Lochen am See vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Max Wallinger aus Eichet, Mitglied der Unif. Schützenkompanie Grödig und des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute den 80. Geburtstag.

Franz Crepaz, langjähriges Vorstandsmitglied und Funktionär des A. C. Wals, Mitglied der Kameradschaft Wals, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Jubiläum

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten Theresia und Siegfried Kaiser in Mauterndorf.