Menschen, 21. Mai

Geburtstage

Ihren 100. Geburtstag feierte am Freitag Theresia Gschaider, Bewohnerin des Hauses St. Sebastian in Hof bei Salzburg. Die Jubilarin war viele Jahrzehnte Organistin und Mitglied des Kirchenchors in Hof.

Elisabeth Bliem feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag in St. Michael-Wieden.

Franziska Rehrl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute, Dienstag, ihr 70. Lebensjahr.

Klaus Höring, Mitglied des Seniorenbunds, feierte gestern in Schleedorf den 65. Geburtstag.

Auszeichnung

O. Univ.-Prof. Dr. Peter Revers, wohnhaft in Salzburg, Universitätsprofessor an der Kunstuniversität Graz, wird heute, Dienstag, in Graz mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Jubiläum

Maria und Rudolf Kainz aus Salzburg-Liefering feierten am Samstag ihre diamantene Hochzeit.



