Menschen, 21. Oktober 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

www.sn.at/baby

www.sn.at/trauer

Geburtstage

Margareta Salchegger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Maria Mooshammer, Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See, feiert heute ihren 97. Geburtstag.

Josef Huber in Irrsdorf bei Straßwalchen feiert am 21. Oktober seinen 92. Geburtstag. Brieftauben, Kunsthandwerk und Radsport lassen ihn dankbar sein hohes Alter genießen.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Abdurahman Muminovic (73), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Josef Rosenlechner (71), Mitglied des Pensionistenverbands,

OG Hof bei Salzburg; Sabine Vitzthum (65), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Berndorf.

Spende

Ein Charity-Damen-Golfturnier Ende September im Golf & Country Club Salzburg-Klessheim machte es möglich, dass sich Sr. Franziska König von der Pfarre Morzg über 7000 Euro des Inner Wheel Clubs Salzburg für das Sozialprojekt "ArMut teilen" freuen konnte. IWC-Salzburg-Präsidentin Frau Dr. Elisabeth Telsnig überreichte den Scheck an Sr. Franziska König.



Quelle: SN