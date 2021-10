Menschen, 21. Oktober 2021

Geburten, Geburtstag, Sponsion, Jubiläum, Auszeichnung und Todesfälle

Geburtstag

Johann Georg Bernhofer vom Esslreitgut in Scheffau feiert heute, Donnerstag, seinen 99. Geburtstag.

Sponsion

Niklas Knapp aus Krimml hat vor Kurzem an der FH Kufstein die Prüfung zum Master of Arts in Business bestanden.

Jubiläum

Josef und Marianna Baier aus Neumarkt am Wallersee feiern heute, Donnerstag, ihre diamantene Hochzeit.

Auszeichnung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Kommerzialrat Senator Prof. DDr. h. c. Karl-Heinz Müller mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Müller ist Baumeister, Architekt und Gerichtssachverständiger in Salzburg. Er ist zudem Autor zahlreicher Fachpublikationen, Initiator der wissenschaftlichen Salzburger Stiftungspreise, Mitglied der russischen Akademie der Naturwissenschaften in Moskau, Träger des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich und des Großen Verdienstzeichens des Landes Salzburg sowie des Stadtsiegels in Gold der Landeshauptstadt Salzburg.