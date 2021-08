Menschen, 21. und 22. August 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Heute feiert Dr. Gerhard Sinzinger, Facharzt für HNO-Heilkunde, seinen 90. Geburtstag.

Sebastian Haslinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Peter Philipp, Notfallseelsorger, Diakon in St. Georgen bei Salzburg und Taufpastoral-Mitarbeiter in Bürmoos, feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

Johanna Ornik, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

SONNTAG

Erika Maringer feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag. Die Lehrerin i. R. leitete 35 Jahre die ÖVP-Frauenbewegung Mattsee und engagiert sich unermüdlich für Soziales in Pfarre, Gemeinde und Familie.

Josef Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert am Sonntag die Vollendung seines 80. Lebensjahrs.