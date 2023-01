Menschen, 21. und 22. Jänner 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Stefanie Brawisch, Mesnerin in Hintersee, feiert heute ihren 80. Geburtstag

SONNTAG

Dr. Roswitha Kriegl, St. Johann im Pongau, Professorin am Bundesgymnasium i. R., feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Spende

Eva und Fabian Martin, die Gründer des Salzburger Start-ups Salt'n Daisy, überreichten im Dezember einen Bitcoin-Spendenscheck in Höhe von fünf Millionen Satoshis an das SOS-Kinderdorf in Seekirchen. Der Betrag entspricht einem Wert von 800 Euro und ist für das SOS-Kinderdorf in El Salvador gedacht. Von ihren Umsätzen geben die beiden Gründer zehn Prozent an das SOS-Kinderdorf in El Salvador. Das Unternehmen Coinfinity hat den Spendenbetrag auf insgesamt 800 Euro in Bitcoin aufgerundet. "Wir sind dankbar für die Unterstützung von Salt'n Daisy und Coinfinity. Das Geld kommt den Kindern und Jugendlichen in El Salvador zugute", sagte Florian Seeberger, Spender/-innen-Betreuer bei SOS-Kinderdorf, der gemeinsam mit Kinderdorfleiter Salzburg, Wolfgang Arming, den Spendenscheck entgegennahm.