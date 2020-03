Menschen, 21. und 22. März

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Samstag: Ingeborg Weibhauser (92), Salzburg; Maria Schinwald (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Peter Latini (64), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Luise Buzanich aus Schwarzach feiert heute ihren 98. Geburtstag.

Manfred Datz aus Hallein, Fleischermeister i. R., feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag.

In Stuhlfelden feiert heute, Samstag, Aloisia Steinberger ihren 80. Geburtstag.

Ingrid Goiginger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Anna Schöfegger, Mesnerin, Grödig, feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

SONNTAG

Brigitte Furtmüller in Bischofshofen feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Josef Pfeifenberger, Mitarbeiter der UK für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Rosa Klien (86) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Johanna Kranzinger (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Adolf Ellmer (82), Erika Nebauer (81), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Jubiläum

Karin und Alois Wiesner aus Salzburg feierten am Donnerstag das Fest der diamantenen Hochzeit.

Spende

Zur Eröffnung des neuen Spar-Supermarkts in Lofer überreichte Spar eine Spende in Höhe von 2500 Euro an die Caritas der Gemeinde Lofer. Spar-Geschäftsführer Christof Rissbacher, Patricia Sepetavc (Leiterin der Filialorganisation) sowie Spar-Marktleiterin Christine Öhlschuster übergaben die Spende an Pfarrer Goran Dabic und Bürgermeister Norbert Meindl aus Lofer.

Quelle: SN