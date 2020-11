Menschen, 21. und 22. November 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Hermine Langer feiert heute im Seniorenwohnhaus Köstendorf ihren 90. Geburtstag.

Martin Menneweger, Vorstandsmitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Erika Schmidhammer (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen; Mag. Johann Vilsecker (63), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Helga Lutz aus Kuchl vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Ludwig Kokol (91), Eisenbahner i. R., Ehrenbürger der Marktgemeinde Schwarzach im Pongau; Brunhilde Gehmacher (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

In Bad Vigaun, Gadortenbauer, feierten unlängst Geburtstag: Hanni Klabacher ihren 80., ihr Gatte Johann Klabacher den 85.

Jubiläen

Josef und Theresia Gröbner, Altbauern in Baumgarten, Seekirchen, feiern heute, Samstag, ihren 65. Hochzeitstag.

Die goldene Hochzeit feiern heute Katharina und Herbert Berghammer aus Berndorf.

Ihre goldene Hochzeit feiern heute, Samstag, Herma und Peter Lassacher in St. Michael.

Maria und Johann Auer aus Neumarkt am Wallersee feiern am Sonntag ihre goldene Hochzeit.



Quelle: SN