Menschen, 22./23. Dezember

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Die ehemalige Mietwagenunternehmerin Rosa Herzog, Eugendorf, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Johann Kramser aus Oberalm feiert heute, Samstag, bei bester Gesundheit seinen 90. Geburtstag.

Josef Lichtmannegger, Schmuckbauer in Scheffsnoth bei Lofer, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Loni Renezeder, Mitglied des Seniorenbundes Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Martin Leitner (91), Franz Seidl (71), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Franz Oberreiter aus Flachau feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Bischofsvikar Domkap. KR Dr. Gottfried Laireiter, Stadtpfarrer von Neumarkt am Wallersee, Feuerwehrkurat sowie Seelsorger des Salzburger Cartellverbandes, vollendet am Sonntag sein 60. Lebensjahr.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Franziska Bruckmoser (87), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming; Christian Jakub (73), Hermann Roitner (66), beide Mitglieder des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg; Helmut Seeburger (62), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof bei Salzburg.

Sponsion

Christoph Strubreiter BSc aus Kuchl feierte vor Kurzem an der Technischen Universität Graz seine Sponsion zum Diplom-Ingenieur im Studienfach Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau.

Quelle: SN