Menschen, 22./23. Februar

Geburtstage

SAMSTAGAnna Mittellehner feiert heute, Samstag, in bewundernswerter Frische im Seniorenzentrum St. Georg, Bergheim, ihren 97. Geburtstag.

Christl Schweighofer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute, Samstag, ihr 75. Lebensjahr.

Waltraud Gasteiger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Martha Rustige aus Grödig feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Christine Sattler aus Thalgau vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Magdalena Deisenberger (94), Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg; Franziska Erbschwendtner (91), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Zilli Klement (88), Eckbert Stöphasius (81), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Ingeborg Azetmüller (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Michael Stockinger (66), Salzburg.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Sonntag: Rudolf Reisinger (93), Puch; Peter Hager (91), ehem. Prokurist der Firmen Ford Schmidt und Spiel Sport Stadlbauer; Erika Steinmassl (84), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

Sponsion

Alexander Moser Bsc. aus Neumarkt am Wallersee hat kürzlich an der FH Salzburg den Studiengang Informationstechnik & System-Management (Master/berufsbegleitend) mit dem akademischen Titel Diplomingenieur abgeschlossen.

Spende

Die Flachgauer Bäckerei Rößlhuber verkaufte im Dezember 2019 in ihren vier Filialen Topfen-Germ-Zimt-Sterne für den guten Zweck und konnte so 7395 Euro zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe sammeln. "Wir freuen uns schon jetzt darauf, bei der nächsten Weihnachtsaktion das Spendenergebnis wieder zu toppen", sagte Michael Rößlhuber im Namen des Teams.

