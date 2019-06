Menschen, 22./23. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Matura, Akademische Feiern und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Hedwig Kaserer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Karl Schmidt (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Elisabeth Hofer (81), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Volkshilfe Salzburg Schwarzach; Hermine Mayer (79), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Jubiläum

Erentrudis und Johann Mairinger aus St. Veit feierten am Donnerstag ihre diamantene Hochzeit mit einem Dankgottesdienst im Kreise ihrer Familie.

Matura

Akad. Gymnasium Salzburg:

Mit ausgezeichnetem Erfolg haben maturiert, 8a: Pauline Deutschmann, Nina-Maria Gappmaier, Marie-Louise Herzog, Anna Maria Schauer, Laura Schöndorfer, Theresa Windischbauer; 8e: Mara Duft, David Gonzalez, Julia-Sophie Kürsten, Franziska Michler, Melanie Mühlberger, Katharina Reisenbauer, Sophie Ritter;

mit gutem Erfolg, 8a: Anastasia-Ambra Düringer, Leonie Lara Guggenberger, Raphaela Kordovsky, Hannah Pernthaner, Roman Seifter; 8e: Vassil Johannes Georgiev, Julia Pokorny, Theresa Renate Steinwendtner.

Akademische Feiern

Medizinische Universität Innsbruck:

Ihren Abschluss zum/zur Dr. med. univ. (Humanmedizin) feiern heute, Samstag::

Hannes Bacher (Piesendorf), Verena Halbmayr (Salzburg), Verena Lindner BSc (Bergheim), Katharina Elisabeth Manzl (Salzburg), Iris Barbara Mühlbacher (Seekirchen am Wallersee), Michael Weiss (Salzburg).

Dagmar Angela Neuhöfers feierte an der Donau-Universität Krems ihre Sponsion zum Master of Science in Health Care Management, MSc (mit Auszeichnung).



