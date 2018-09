Menschen, 22./23. September

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Josef Erbschwendtner, Altbauer vom Kainzengut in Walserberg, feiert heute, Samstag, seinen 80. Geburtstag. Der passionierte Noriker-Pferdezüchter war u. a. auch Gemeinderat in Wals-Siezenheim, Kammerrat und Hochzeitslader.

Edith Auer, Mitglied des Seniorenbundes Mattsee, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Annemarie Burgstaller aus St. Georgen/Bruck feiert heute ihren 70. Geburtstag. Die Jubilarin war 24 Jahre Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Zell am See.

In Straßwalchen/Neuhofen feiert heute, Samstag, Maria Holzinger, Obfrau der Goldhaubengruppe Irrsdorf, ihren 70. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Ernestina Reischmann (89), ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Johann Kurz (81), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig.

SONNTAG

Adelheid Neuhofer, Mitglied des Seniorenbundes Hallwang, vollendet am Sonntag ihr 85. Lebensjahr.

Eduard Niemietz in Hof bei Salzburg feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Dr. Helmut Müller (92), Herz-Jesu-Heim, Salzburg.



Quelle: SN