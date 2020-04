Menschen, 22. April 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



Gerhard L. Fasching, Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste/IGM sowie Ziviltechniker und Sachverständiger, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Brigadier i. R. Prof. Dr. Fasching war langjähriger Leiter des Militärischen Geo-Diensts beim Korpskommando II und Universitätslehrer in Salzburg sowie Leiter des Österreichischen Militärischen Geo-Diensts im Generaltruppeninspektorat des BMLV.



Robert Gschaider aus Franking feiert heute seinen 80. Geburtstag.



Prof. Dr. Friedrich Bruckmayr feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er war jahrzehntelang Professor an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Salzburg und bildete Generationen von Pflichtschullehrern aus.



Georg Strasser (80), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

Elisabeth Buttenhauser (93), Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum am See; Burgi Brugger (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Hertha Nußdorfer (79), Mitglied des Seniorenbunds,

Ortsgruppe Hallwang; Theresia Katzdobler (64) aus Salzburg.



Quelle: SN